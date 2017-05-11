СБУ: замеченный в ночь перед убийством у дома Шеремета сотрудник был уволен в 2014 году

Пресс-секретарь СБУ Елена Гітлянська заявила, что Игорь Устименко, которого заметили возле дома журналиста Павла Шеремета накануне его убийства уволили из Службы безопасности Украины еще в 2014 году.

Об этом Гитлянськая сообщила в Facebook.

«Сообщаем, что Устименко Игорь Андреевич был уволен из СБ Украины 29 апреля 2014 года», - говорится в сообщении.

«Если бы журналисты обратились к нам с запросом о господине Устименко не после выхода программы в эфир, а до нее, возможно, не было бы о чем рассказывать», - отметила Гитлянськая.

По ее словам, уголовное производство по факту убийства Павла Шеремета расследуется Национальной полицией.

10 мая журналисты OCCRP и Следствие.Инфо опубликовали расследование, согласно которому, сотрудник СБУ на имя Игорь Устименко был замечен на видео с камер наблюдений в ночь перед убийством журналиста Павла Шеремета возле его дома.

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В материалах расследования говорится, что Устименко работал в СБУ, по крайней мере до 2014 года.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля. Полиция квалифицировала преступление по 2 ч. п. 5 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц).

Генеральный прокурор Юрий Луценко назвал основной версией убийства Шеремета месть за его профессиональную деятельность.

Министр внутренних дел Арсен Аваков не исключал, что к убийству Шеремета может быть причастна Россия.

В феврале 2017 года в полиции заявили, что в рамках расследования производства по факту убийства Шеремета допрошено более 1,8 тыс. человек. Также сообщалось, что на то время по делу об убийстве журналиста подозреваемых еще не было.