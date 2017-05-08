Штабы Макрона и Клинтон атаковали хакеры, связанные с Россией - The Guardian

Хакеры, стоящие за "массированной и скоординированной" атакой на предвыборную кампанию французского президента Эммануэля Макрона и на штаб Демократической партии США во время избирательной кампании Хиллари Клинтон, связаны и имеют отношение к России. Об этом пишет The Guardian, ссылаясь на исследования нескольких компаний, работающих в сфере кибербезопасности.

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В ночь на пятницу перед выборами во Франции в сеть были слиты десятки тысяч внутренних писем и других документов предвыборного штаба. По словам руководителя IT-департамента штаба Макрона Мунира Маджуби, всего было "украдено" пять полных почтовых ящиков, а также много личных почтовых аккаунтов на Gmail.

Сразу две компании, занимающиеся кибербезопасностью – Flashpoint из Нью-Йорка и Trend Micro из Токио – пришли к выводу, что ко взлому причастна группа хакеров, известная как Advanced Persistent Threat 28, Fancy Bear или Pawn Storm, и связанная с ГРУ РФ.

В интервью 8 мая на радио Франции, Маджуби стремился преуменьшить влияние утечки данных, утверждая, что в письмах "нет секретов": "Вы найдете шутки, десятки тысяч счетов-фактур от поставщиков ... На самом деле, все то, чем занимаются во время кампании".

Однако, по словам Маджуби, некоторые среди тысяч опубликованных документов были поддельными: "Есть файлы, которые были добавлены в эти архивы ... Например, были добавлены поддельные сообщения электронной почты".

Напомним, 6 мая пользователь под ником Emleaks выложил на файлообменник Pastebin около 9 гигабайт похищенных писем штаба на тот момент еще кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона.