Кличко уверяет, что Киев готов к проведению Евровидения

Столица готова к проведению международного песенного конкурса «Евровидение-2017».

Об этом городской председатель Виталий Кличко заявил в эфире телеканала «1+1», информирует пресс-служба мэра.

«Обязательства, взятые на себя городом, мы выполнили на все 100%, - заверил Кличко. - Все обязательства, которые мы имели перед организаторами конкурса – территория возле МВЦ, подъездные пути, безопасность, фан-зоны – мы выполнили полностью».

Кличко напомнил, что на проведение песенного конкурса столица выделила 200 млн грн, не считая инвестиций в инфраструктуру города.

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«Это новые парки, скверы, вся территория возле арены. Мы вложили средства в наш город. «Евровидение» закончится, а это останется киевлянам, - отметил мэр столицы. - Но нельзя оценить деньгами медиа-эффект для города от «Евровидения». Весь мир будет смотреть трансляцию из Киева, уже приехало много гостей».

Среди прочего, город уделяет внимание созданию условий для передвижения людей с особыми потребностями и организации безбарьерного пространства.

«Любое строительство, новые объекты не вводятся в эксплуатацию, если там не учтены нормы, позволяющие передвигаться людям с ограниченными возможностями. Это одно из ключевых требований. Мы работаем с организациями, которые следят за этим. Могу заверить, что это не только вопрос «Евровидения», это одно из направлений развития нашего города», - подчеркнул Кличко.

Мэр также подчеркнул, что к «Евровидению» в Киеве начали устанавливать новые мусорные баки европейского образца.

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«На западе мусорные баки закапывают под землю. А сверху стоит небольшая урна. У нас уже есть 50 таких баков, до конца года установим еще 250. В следующем году – 1000», - подчеркнул он.

Кличко отметил, что одним из приоритетов является также помощь иностранцам ориентироваться в городе. Именно для этого столичные власти еще год тому назад начали проведение курсов английского языка Capital English для таможенников киевских аэропортов, патрульной полиции и сотрудников службы 102.

Как известно, 62-й конкурс «Евровидение» пройдет в Киеве с 9 по 13 мая. В нем примут участие исполнители из более чем 40 стран. Полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, финал – 13 мая.