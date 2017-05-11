С начала Евровидения за помощью к полиции обратились 12 иностранцев

Грубых нарушений общественного порядка, связанных с проведением в Киеве международного песенного конкурса "Евровидение-2017", на сегодняшний день не зафиксировано.

Читайте такжеЕвровидение-2017 в Киеве: иностранцы поделились впечатлениями от конкурса и города

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава Национальной полиции Украины Сергей Князев сообщил на заседании правительства.

"В настоящее время грубых нарушений общественного порядка, связанных с проведением песенного конкурса, не допущено", - сказал он.

По словам Князева, всего с начала проведения «Евровидения» за помощью в полицию обратились 12 иностранцев, в основном они становились жертвами незначительных имущественных преступлений.

"Большинство из них раскрыто", - сказал Князев.

Как сообщал УНИАН, церемония открытия «Евровидения-2017» состоялась 7 мая, полуфинал - 9 мая. Сегодня, 11 мая, состоится второй полуфинал. Финал - 13 мая.