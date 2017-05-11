Экс-капитана сборной Украины по футболу заметили на параде в России с георгиевской лентой (фото)

Почетный гражданин Луцка, экс-капитан сборной Украины Анатолий Тимощук "засветился" с георгиевской лентой. Это произошло во время торжественных мероприятий по случаю Дня победы в Санкт-Петербурге, передает Волынь Post.

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По информации пресс-службы питерского "Зенита", по случаю 72-й годовщины победы во Второй мировой футболисты и тренерский штаб ФК возложили цветы к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище.

На фотографиях клубной пресс-службы с георгиевской лентой на цветах "засветился" и Почетный гражданин Луцка Анатолий Тимощук.

Ранее депутаты горсовета не смогли лишить Тимощука звания Почетный гражданин Луцка из-за нехватки голосов.