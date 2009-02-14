Экс-глава Ощадбанка считает, что банк надо отдать под руку Тимошенко

Интересы собственников в государственных банках должно представлять правительство, заявил в интервью еженедельнику «Зеркало недели» (№ 5(733), 14 - 20 февраля) член наблюдательного совета Ощадбанка, экс-председатель банка Александр МОРОЗОВ.

«Поскольку действующая схема функционирования наблюдательных советов госбанков себя полностью дискредитировала, считаю, что интересы собственника, т.е. государства, должно представлять правительство, которое и должно самостоятельно назначать членов наблюдательного совета», - заявил А.МОРОЗОВ.

По его словам, действующая система корпоративного управления Ощадбанком не справляется с возложенными на нее функциями. В частности, уточнил он, уже почти два года не проводилось очное собрание наблюдательного совета банка. Отдельные ключевые для банка решения должным образом не обсуждаются и не обосновываются, так как принимаются путем дистанционного сбора подписей членов совета.

Кроме того, продолжил А.МОРОЗОВ, банк фактически отказался от реализации принятой в 2006 году стратегии развития, не предложив ничего взамен. Так, фактически заморожена работа по внедрению современных комплексных информационных технологий.

Член набсовета Ощадбанка уверен, что менеджментом банка должно заниматься правительство, однако влияние политических рисков на деятельность банка должно быть при этом максимально минимизировано.

«Помимо представителей непосредственно Кабмина, в набсоветы госбанков могут входить независимые специалисты, в том числе - от международных финансовых институтов», - подчеркнул А.МОРОЗОВ.