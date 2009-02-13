Задержаны трое, подозреваемые в убийстве дзюдоиста

В городе Кременчуг Полтавской области задержаны трое человек, подозреваемых в убийстве известного украинского дзюдоиста Михаила Тагирова.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщили в Кременчугском городском управлении внутренних дел.

“Нам удалось задержать трех человек. Четвертого ищут. Обнаружить подозреваемых удалось благодаря записи видеокамеры, которая фиксировала все, что происходило в заведении отдыха, где перед смертью был спортсмен, и опросу свидетелей», - сказал представитель милиции.

Также он добавил, что правоохранители нашли автомобиль со следам крови в салоне. На этом автомобиле тяжело раненного М.Тагирова вывозили за пределы города.

Как сообщалось, 12 февраля в ЦОС ГУ МВД Украины в Полтавской области УНИАН сообщили, что сотрудники полтавской милиции задержали в Кременчуге человека, который убил известного украинского дзюдоиста М.Тагирова.

Задержанный сознался в совершении преступления, кроме того, во время воссоздания обстоятельств событий убийства показал, как все было.

У задержанного изъят автомобиль, в салоне которого выявлены следы крови, одежда владельца транспортного средства также со следами крови и другие вещественные доказательства, которые указывают на его причастность к преступлению.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.121 (нанесение тяжких телесных повреждений, которые привели к смерти) Уголовного кодекса Украины.

Справка УНИАН. 9 декабря в Кременчуге (Полтавская обл.) был убит призер кубка мира, призер спортокиады Украины по дзю-до М.Тагиров. Его обнаружили вблизи хутора Пелипенки. В тот момент 30-летний спортсмен еще дышал, однако спасти его жизнь врачам не удалось. По предварительным данным, спортсмен накануне отдыхал в одном из увеселительных заведений города, где произошла стычка с посетителями.

У М.Тагирова были ножевое ранение, кровоизлияние и другие травмы.