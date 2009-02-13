Моряки с «Фаины» согласились пройти реабилитацию

Моряки экипажа судна «Фаина» согласились пройти реабилитацию в медицинских заведениях Государственного управления делами.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, об этом заявил заместитель руководителя Государственного управления делами Ростислав ВАЛИХНОВСКИЙ, который возглавлял группу медиков ГУД, встречавших «Фаину».

По словам Р.ВАЛИХНОВСКОГО, по поручению Президента Украины медики Государственного управления делами предложили морякам с судна «Фаина» пройти медико-психологическую реабилитацию в медзаведениях ГУД, а именно, в клинической больнице «Феофания» и соответствующих санаторно-курортных заведениях.

Он отметил, что вчера украинские медики вместе со своими кенийскими коллегами осмотрели экипаж «Фаины». «Медосмотр установил, что у всех членов экипажа сейчас стабильное состояние здоровья», - сказал Р.ВАЛИХНОВСКИЙ, отметив, что ни один из моряков не нуждался в стационарной медицинской помощи - были лишь случаи, когда речь шла о необходимости амбулаторного обследования и оказания врачебной помощи непосредственно на месте.

Говоря о предложенной морякам реабилитации, заместитель руководителя ГУД отметил, что речь “идет о важности восстановления общего состояния здоровья, стабилизации психологического состояния, качество которых, к сожалению, снизилось в результате длительного пребывания в пиратском плену».

Он отметил, что пребывание экипажа «Фаины» в медицинских заведениях будет оплачено за государственный счет. По словам Р.ВАЛИХНОВСКОГО, во время перелета из Кении в Украину медики и экипаж «Фаины» договорились, что сначала моряки проведут короткое время дома с семьями, но уже в ближайшее время, кто пожелает, воспользуются предложенной им возможностью поправить здоровье в медзаведениях ГУД.

Заместитель руководителя ГУД также сообщил, что продолжительный перелет из Момбасы в Киев все моряки перенесли благополучно.