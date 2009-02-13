В Днепродзержинске отопительный сезон может завершиться 1 марта

В Днепродзержинске из-за долгов населения перед предприятиями теплокоммунэнерго отопительный сезон может завершиться 1 марта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Днепродзержинского горсовета.

На сегодняшний день текущие долги населения за услуги по теплоснабжению составляют 30 млн. грн., что почти в 3,5 раза больше, чем в прошлом году. Из-за такого стремительного роста долга газоснабжающие организации сообщили о прекращении предоставления Днепродзержинску лимитов газа.

По информации пресс-службы, городской председатель Днепродзержинска Ярослав КОРЧЕВСКИЙ заявил, что отныне заработная плата работников коммунальных предприятий и структурных подразделений исполкома городского совета, которые должны организовать работу по обеспечению платежей населения, будет зависеть от уровня оплаты за теплоснабжение.

«Мы понимаем, что это жесткие меры, но другого выхода у нас нет», - заявил Я.КОРЧЕВСКИЙ.

Также городской председатель предупредил о принятии соответствующих мер по тем должностным лицам, которые не смогли организовать работу по обеспечению своевременных платежей за потребленное тепло.

Население Днепродзержинска составляет 252 тыс. жителей.