В Украину не пустили российского байкера с камуфляжем без опознавательных знаков
Пограничники приняли решение об отказе данному гражданину в пересечении государственной границы Украины.
В пункте пропуска «Новые Яриловичи» вчера пограничники Черниговского отряда не пропустили через границу гражданина России, который не смог подтвердить цели своей поездки в Украину.
Как сообщает Госпогранслужба, мужчина, который двигался на въезд мотоциклом Suzuki, пояснил, что якобы направляется к товарищу в Ивано-Франковск, однако его фамилии и адреса проживания указать не смог.
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Во время осмотра личных вещей у россиянина также была обнаружена камуфлированная одежда без опознавательных знаков и другие вещи.
По результатам проверки пограничники приняли решение об отказе данному гражданину в пересечении государственной границы Украины.