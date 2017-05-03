В Госпогранслужбе сообщили о 15 дестабилизаторах, которых не пустили в Украину
14:08, 03 мая 2017Общество
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Среди них были граждане Кыргызстана, Беларуси и России.
Усиленные меры по охране границы продолжаются / 24tv.ua
Об этом сообщил помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян в Facebook.
"В течение 30 апреля - 2 мая пограничники отказали в пересечении границы 15 лицам, которые, вероятно, ехали с целью принять участие в дестабилизационных мероприятиях на территории Украины", - написал он.
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Также он сообщил, что "среди них были граждане Кыргызстана, Беларуси и России".
"Усиленные меры по охране границы продолжаются", - подытожил Слободян.
Как сообщал УНИАН, ранее пограничники заявляли, что они отслеживают перемещения "Ночных волков", чтобы те не попали в Украину.
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