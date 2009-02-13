В семи областях Украины обесточено 48 сел

В ночь на 13 февраля в результате осложнения погодных условий, в частности, шквалистых порывов ветра, осадков в виде мокрого снега и дождя, а также из-за срабатывания автоматики защиты линий электропередач, в семи областях Украины произошло обесточивание 48 населенных пунктов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в Тернопольской без электроснабжения осталось 20 населенных пунктов, в Черновицкой – 17, в Ивано-Франковской – 5, в Николаевской – 2, в Луганской – 2, в Херсонской и Одесской – по одному.

Электроснабжение возобновляют аварийные бригады облэнерго.