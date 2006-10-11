Премию Букера присудили Киран Десаи (фото)

Вечером 10 октября в Лондоне было объявлено имя лауреата премии Man Booker Prize за 2006 год. Как сообщает BBC News, по результатам голосования жюри победительницей стала индианка Киран Десаи (Kiran Desai).

За свой роман "Наследование утраты" ("The Inheritance of Loss") она получила 50 тысяч фунтов стерлингов.

35-летняя писательница стала самой молодой женщиной, когда-либо удостаивавшейся этой престижной литературной премии.

Книга Десаи опередила в так называемом "коротком списке" финалистов "Букера" произведения Кейт Гренвиль (Kate Grenville), Эдварда Сент Обина (Edward St Aubyn), М.Хайланд (M.J. Hyland), Хишама Матара (Hisham Matar), а также Сары Уотерс (Sarah Waters), считавшейся одним из фаворитов премии.

По словам Киран Десаи, книга "Наследование утраты" посвящена ее матери, также писательнице Аните Десаи. Сама Анита Десаи была трижды номинирована на британского "Букера", но ни разу не выиграла премию.

"Я думаю, ее мать будет горда. Всем нам, кто читал произведения Аниты Десаи, понятно, что Киран многому научилась у матери", - заявила после церемонии награждения премией председатель жюри Гермиона Ли (Hermione Lee).