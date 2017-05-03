Сегодня день рождения у львовского трамвая (видео)

Стоимость билета в таком трамвае зависела от количества лошадей, запряженных в вагон.

Трамвай в городе работал даже во время Второй мировой войны. В 1980-х годах во Львове хотели запустить скоростной подземный трамвай, однако из-за нехватки финансирования проект закрыли.

Читайте такжеВо львовских трамваях и троллейбусах можно купить билет с помощью смартфона

Какие фильмы снимали в львовском трамвае и песни посвятили этому транспорта, смотрите в ролике УНИАН.