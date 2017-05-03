Сегодня день рождения у львовского трамвая (видео)
12:39, 03 мая 2017Общество
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Львовский трамвай-конка является старейшим в Украине. Он начал курсировать третьего мая 1880 года, ровно 137 лет назад.
Львовскому трамваю исполняется 137 лет / Скриншот УНИАН
Стоимость билета в таком трамвае зависела от количества лошадей, запряженных в вагон.
Трамвай в городе работал даже во время Второй мировой войны. В 1980-х годах во Львове хотели запустить скоростной подземный трамвай, однако из-за нехватки финансирования проект закрыли.
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Какие фильмы снимали в львовском трамвае и песни посвятили этому транспорта, смотрите в ролике УНИАН.
Львовскому трамваю исполняется 137 лет
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