Сегодня день рождения у львовского трамвая (видео)

12:39, 03 мая 2017
Общество
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Львовский трамвай-конка является старейшим в Украине. Он начал курсировать третьего мая 1880 года, ровно 137 лет назад.

Львовскому трамваю исполняется 137 лет / Скриншот УНИАН

Стоимость билета в таком трамвае зависела от количества лошадей, запряженных в вагон.

Трамвай в городе работал даже во время Второй мировой войны. В 1980-х годах во Львове хотели запустить скоростной подземный трамвай, однако из-за нехватки финансирования проект закрыли.

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Какие фильмы снимали в львовском трамвае и песни посвятили этому транспорта, смотрите в ролике УНИАН.

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