Онопенко надеется на извинение Луценко

Председатель Верховного Суда Украины Василий ОНОПЕНКО надеется на извинение министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО что касается его высказываний о судах и судьях.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховного Суда Украины, В.ОНОПЕНКО назвал такие заявления недопустимыми.

Председатель ВСУ напомнил, что, согласно сообщениям средств массовой информации, выступая 6 февраля на заседании коллегии МВД и определяя для милиции основные задачи, Ю.ЛУЦЕНКО, в частности, заявил, что этот год является годом «войны с судами» и что, кроме милиции, некому поставить судей «в законное стойло».

«За время, прошедшее со дня заседания коллегии, ни министр внутренних дел Украины, ни любой другой представитель возглавляемого им ведомства не опровергли факт таких высказываний», - отметил В.ОНОПЕНКО.

Он считает, что эти высказывания министра являются недопустимыми по форме и содержанию для статуса государственного деятеля, политика, члена правительства. “Они являются проявлением вопиющего правового нигилизма – откровенной правовой и общественной некорректности, а также неуважения к суду как органу правосудия и судьям как носителям судебной власти», - подчеркнул председатель ВСУ. Именно судебная система, сказал В.ОНОПЕНКО, несмотря на все существующие неурядицы ее функционирования, выступает фактором стабильности в обществе в условиях глубокого политического кризиса.

Кроме того, по его словам, такие высказывания свидетельствуют о пренебрежении высоким должностным лицом международно-правовыми принципами осуществления правосудия, а также определенными Конституцией и законами Украины правовыми основами функционирования государственной власти в Украине.

В частности, международно-правовые нормы, в том числе и предусмотренные документами ООН, обязывают должностных лиц всех уровней принимать меры по повышению авторитета судебной власти и обеспечения независимости судей.

Конституция и законы устанавливают гарантии деятельности органов правосудия по защите прав и свобод человека и гражданина, которыми, в частности, являются недопустимость вмешательства в осуществление правосудия, влияния на суд или судей каким-либо образом, неуважения к суду и установлению ответственности за такие деяния.

В.ОНОПЕНКО привел другие правовые акты, которые дают ему основания отметить, что к компетенции ни одного из государственных органов или их должностных лиц, включая министра внутренних дел и сотрудников этого министерства, закон не относит и в принципе не может относить «ведение войны» с другими государственными органами и должностными лицами или «помещение их в стойло».

По мнению председателя Верховного Суда, министр внутренних дел отмеченными высказываниями показал недостойный пример своим подчиненным, которые осуществляют правоохранительную деятельность, а также всем гражданам Украины в отношении к суду.

«Эти высказывания Юрия ЛУЦЕНКО наносят вред не только авторитету судебной власти, но и авторитету возглавляемого им государственного органа – Министерству внутренних дел Украины, а также государственной власти в целом. В Украине, как и в любом цивилизованном демократическом государстве, должна существовать единая государственная власть, и общей задачей представителей всех ее ветвей является укрепление власти, повышение эффективности ее деятельности для выполнения основной задачи государства – утверждение и обеспечение прав и свобод человека», - подчеркнул он.

В.ОНОПЕНКО выразил надежду, что Ю.ЛУЦЕНКО как министр внутренних дел осознает недопустимость подобного поведения и публично принесет свои извинения судьям за допущенные им некорректность и неуважение к суду и судьям.