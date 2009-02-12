УБОП обезвредил банду «Пуха»

Работники Управления борьбы с организованной преступностью УМВД Украины в Черкасской области обезвредили организованную преступную группировку с международными связями, участники которой занимались разбойными нападениями, вымогательством и другими тяжкими преступлениями.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, в состав ОПГ входили пять человек (все ранее судимые) во главе с уроженцем Черкасс Б., известным в криминальных кругах по прозвищу «Пух». Среди других членов группировки вымогателей - уроженец Российской Федерации по прозвищу «Чечен».

Злоумышленникам инкриминируют, в частности, вымогательство у местного жителя 14 тыс. дол. Как установили оперативники УБОП, «Пух» вместе с другими участниками ОПГ силой отвезли гражданина М. в село Новая Буда (Киевская область). Под угрозой расправы над близкими родственниками мужчины заставили выполнять работы на строительстве. Несмотря на постоянные угрозы, потерпевшему удалось бежать и он обратился за помощью к правоохранителям. Вскоре злоумышленники были задержаны.

По материалам работников спецподразделения БОП следственным управлением УМВД Украины в Черкасской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.4 ст.189 (вымогательство), ч.4 ст.187 (разбой) и ч.3 ст.149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины. Санкции этих статей предусматривают до 8 лет лишения свободы.