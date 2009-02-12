Эксперты: благоприятное время для продажи Укртелекома уже прошло
Центр "Аксиа" задал вопрос
Самое благоприятное время для продажи "Укртелекома" уже прошло.
Такое мнения высказали эксперты, отвечая на вопрос "Центра исследований политических ценностей "Аксиа": "Поможет ли продажа "Укртелекома" выходу из экономического кризиса?"
По мнению президента Центра экономического развития Александра ПАСХАВЕРА, "это не сопоставимые вещи. Это все равно, что сравнивать каплю дождя и океан». Он констатировал, что «приватизация "Укртелекома" - это деньги, которые, на ряду с другими финансовыми ресурсами, пойдут на выполнение бюджетных обязательств».
«Говоря о целесообразности продажи сейчас, возникает вопрос, почему не продавали последние десять лет. Все эксперты говорили, что каждый год он становится дешевле и дешевле. Все эти вопросы основаны на социалистическом ощущении, что лучше пускай будет у государства. Я утверждаю, что как государственная структура "Укртелеком" ведет себя очень плохо, не обслуживает клиентов так, как должен был бы», - подчеркнул эксперт.
По его словам, «если бы разговор велся о других предприятиях, например "Турбоатоме", тогда бы мы рассуждали о том, следует ли его продавать. В случае с "Укртелекомом" ответ однозначный - чем раньше продадим (конечно солидному "телекому"), тем лучшее обслуживание телефонных линий мы получим». А.ПАСХАВЕР напомнил, что "Укртелеком" «достаточно был использован для приватизации прибыли всеми, кто к нему имел отношение. Именно по этому он никогда не продавался». «Что касается дискуссий о нынешнем неподходящем времени для его продажи, так это вопрос ко всем правительствам, которые мешали его продавать. Конечно, сейчас продавать будет дешевле, чем в любое другое время, но зато и деньги сейчас нужнее, чем в любое другое время», - отметил эксперт и порекомендовал: «продавать нужно, но без истерики, продавать приличному покупателю и обязательно торговаться».
Как отметил директор Института приватизации и управления собственностью и инвестициями Александр РЯБЧЕНКО «цена на "Укртелеком", в сравнении с прошлым годом, снизилась». Поэтому, по его мнению, значительных результатов ждать не стоит. «Вместе с тем, этот объект требует постоянных инвестиций. Каждый год "Укртелеком" чувствует дефицит инвестиционных ресурсов. Самое благоприятное время для продажи уже прошло - это было года полтора тому. Но государство не смогло этого сделать. Придется продавать сейчас. Продажа может состоятся в текущем году», - подчеркнул эксперт и добавил, что «если ситуация на предприятии плачевная, то это будет оправданно». «Но, учитывая разное видение ситуации Президента и премьер-министра, приватизировать могут и позднее. А сам факт продажи "Укртелекома" не повлияет на способность власти выйти из кризиса. Приватизация только поможет пережить его», - уверен А.РЯБЧЕНКО.
Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины официально объявил о продаже 67,79% акций ОАО "Укртелеком". Продажа "Укртелекома" запланирована на март 2009 года.