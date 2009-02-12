На двух закарпатских таможенников совершено нападение

На двух сотрудников таможенного поста „Дьяково” Виноградовской таможни было совершено нападение.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гостаможслужбы, двое неизвестных с телескопической дубинкой и деревянной битой напали на инспекторов, когда те возвращались домой после окончания рабочей смены.

Таможенники убеждены, что причиной избиения стала их профессиональная деятельность. За несколько дней до нападения один из пострадавших работников таможни во время таможенного контроля пассажирского автобуса, который следовал к нам из Румынии, обнаружил тайник с партией табачных изделий.

Злоумышленники успели скрыться. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение. Расследованием этого дела занимаются правоохранительные органы.