В Украине часто нарушаются права гомосексуалистов

В Украине достаточно высок уровень гомофобии, которая часто проявляется в действиях отдельных государственных органов, антигеевских высказываниях политиков, представителей церкви и экстремистских групп.

Об этом идет речь в отчете “Права гомосексуалистов в Украине в 2008 году”, подготовленном Центром “Наш мир”, текстом которого располагает УНИАН.

В отчете собрана информация о нарушении прав людей гомосексуальной ориентации в Украине за 2008 год, в частности, о нарушении права на равенство и недискриминацию, на информацию, на свободу мирных собраний, а также на доступ к правосудию.

Так, по данным Центра “Наш мир”, в конце 2007 года на рассмотрение Верховной Рады Украины был подан очередной проект Кодекса законов о труде, который в первом чтении был принят 20 мая 2008 г. Несмотря на неоднократные обращения Центра "Наш мир" в Верховную Раду о необходимости запрещения дискриминации за сексуальную ориентацию в трудовых отношениях, эта норма так и не была включена в законопроект.

Кроме того, как сообщили в Центре “Наш мир”, 10 февраля 2008 года национальный телеканал "Студия 1+1" демонстрировал фильм «Горбатая гора» о любовных отношениях двух парней. После этого Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания обратился в Национальную экспертную комиссию Украины по вопросам защиты общественной морали с просьбой предоставить экспертное заключение относительно правомерности выхода в эфир этой киноленты. В своем заключении эксперты отметили, что этот фильм «может нанести вред физическому, интеллектуальному, морально-психологическому состоянию людей, в частности молодежи и детей». В заключении экспертной комиссии указано, что трансляция фильма «Горбатая гора» противоречит требованиям закона «О защите общественной морали». В результате Национальный совет по телерадиовещанию запретил телевизионную трансляцию фильма «Горбатая гора», кроме как с 23.00 до 6.00.

Кроме того, согласно отчету, 22 февраля 2008 г. прокуратура г. Киева возбудила уголовное дело против редакционных работников газеты "Gay.Ua" (издание Центра "Наш мир") на основании статьи 301 Уголовного кодекса Украины о распространении порнографии. Как заявляют в Центре “Наш мир”, газета "Gay.Ua" – это зарегистрированное печатное издание, содержащее информационные, развлекательные и эротические материалы, предназначенные для геев. Газета распространялась среди подписчиков, и не была доступна широкой аудитории. “С другой стороны, откровенные эротические журналы, предназначенные для гетеросексуальных мужчин, находятся в свободной продаже в газетных киосках, а их редакции не преследуются за распространение порнографии”, - заявляют гомосексуалисты. Таким образом, по их мнению, действия прокуратуры носят дискриминационный характер и не соответствуют решению Европейского суда по правам человека, который заявил, что "особенно необходимо понять, были или не были неприличные материалы показаны широкой аудитории ".

К тому же, по данным мониторинга, 16 мая 2008 г. Николаевская ассоциация геев, лесбиянок и бисексуалистов "Лига" запланировала проведение флеш-моб акции в связи с Международным днем против гомофобии. Информационная акция была направлена на преодоление суеверий и стереотипов относительно людей с гомосексуальной ориентацией и предполагала размещение плакатов на рекламных щитах в городе, проведение трех уличных акций, показ документального фильма в офисе организации. Об этих мероприятиях, в соответствии с действующим законодательством, они известили местную власть. В своем ответе представители местной власти Николаева проинформировали, что получили обращение от руководителя христианских конфессий с требованием запретить проведение подобных акций представителями сексуальных меньшинств. "Поэтому, с целью соблюдения правопорядка и недопущения конфликтов на почве моральных и религиозных чувств жителей города, проведение флеш-моб акции в г. Николаеве запрещается", – решила городская власть. “Налагая такой запрет, местная власть грубо нарушила право николаевских геев и лесбиянок на проведение мирных собраний, что закреплено ст. 39 Конституции Украины”, - заявляют в Центре “Наш мир”.

В конце мая представители Николаевской ассоциации геев, лесбиянок и бисексуалистов "Лига" обратились в суд Центрального района города Николаева и Хозяйственный суд г. Николаева по поводу запрета на проведение флеш-мобов местной властью. Однако оба суда отказали истцу в принятии дела к рассмотрению, ссылаясь на то, что оно не находится в их юрисдикции.

В сентябре 2008 г. украинские организации лесбиянок и геев предложили ряду государственных органов План мер по противодействию в Украине дискриминации на основании сексуальной ориентации и гендерной идентичности. В документе содержался перечень мероприятий, которые необходимо осуществить для обеспечения гражданских прав и свобод гомосексуалистов. Однако никаких конструктивных ответов на это обращение не было, сообщают в Центре “Наш мир”.

Кроме того, по данным организации, 18 декабря 2008 г. впервые на Генеральной ассамблее ООН было провозглашено Совместное заявление лесбиянок, геев, бисексуалистов и трансгендерных людей. Его подписали 66 стран, однако Украина не поддержала это заявление, сообщают в Центре “Наш мир”. На этот счет пресс-секретарь МИД Украины Василий КИРИЛИЧ, в частности, заявил: "В этой ситуации у нас нет проблем, и мы не должны говорить об этом. В Украине это явление декриминализировано, нет наказаний, нет преследований".