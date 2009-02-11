В Сумах неизвестные разрушили памятник Ленину

В Сумах неизвестные в ночь с 10 на 11 февраля разрушили памятник Ленину, установленный на улице Мира областного центра около Дома культуры «Химик» ОАО «Сумыхимпром» в 1958 году.

Об этом УНИАН сообщил помощник начальника Сумского городского отдела милиции Владимир КУЗЬМЕНКО.

По его словам, информация от местных жителей о разрушении 6-метрового памятника начала поступать около 6:00. На место происшествия выехала оперативно-следственная группа Заречного райотдела милиции, которая обнаружила, что на площади перед ДК остался постамент, а сам памятник В.Ленину в разбитом состоянии лежит рядом. Исчезла голова скульптуры. Примечательно, что рядом с местом ЧП находятся райотдел милиции и здание факультета университета внутренних дел.

Представители правоохранительных органов осмотрели место происшествия и опросили свидетелей. По данному факту проводится проверка.

По информации Сумского горкома КПУ, в 2008 году на Сумщине от рук неизвестных пострадали или были полностью разрушены шесть памятников В.Ленину.