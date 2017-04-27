Индекс неравенства: Украина стала лидером среди стран с наименьшим разрывом между бедными и богатыми (инфографика)

Украина возглавила рейтинг стран, в которых фиксируется наименьший разрыв между бедными и богатыми гражданами. Такие результаты исследования «Индекса неравенства», сообщает The Guardian.

В частности, исследование проходило в 140 странах мира и включало в себя два показателя степени расслоения общества - Коэффициент Джини и Коэффициент Пальма.

Коэффициент Джини - наиболее используемый показатель неравенства, который учитывает распределение доходов страны, где 0 представляет собой полное равенство и 100 общее неравенство.

Следовательно, используя последние данные Всемирного банка, исследователи определили, что Южная Африка, Намибия и Гаити являются одними из самых неравных стран с точки зрения распределения доходов. В то же время, Украину, Словению и Норвегию относят к наиболее равноправным нациям в мире.

В то же время, как отмечает издание, коэффициент Пальма является альтернативой коэффициенту Джини, сосредоточивает внимание на растущей пропасти между богатыми и бедными в обществе. Согласно исследованиям, Украина снова в лидерах.

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Однако у издания отмечается, что оценка неравенства далеко не однозначна, если не сосредотачиваться исключительно на финансовой неровности, а оценивать и уровень жизни, то результат будет отличаться.

Например, по результатам Всемирного доклада о счастье 2017 (World Happiness Report 2017), основанной на показателях ВВП на душу населения, уровне социальной поддержки, ожидаемой продолжительности жизни, свободе граждан принимать жизненно важные решения, щедрости и отношению к коррупции, Украина занимает 132 -е место из 155.