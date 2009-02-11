Завтра в Киеве - снег и дождь

12 февраля на территории Украины согласно прогнозам синоптиков будет облачная погода. Ожидается мокрый снег и дождь, ночью в Одесской области и Николаеве, днем в южной части, центральных, Черновицкой, Тернопольской и Хмельницкой областях местами сильные осадки; только ночью в восточных областях и на севере Левобережья без существенных осадков. В западных областях утром и днем будет наблюдаться налипание мокрого снега. Ветер юго-восточный, в западных областях северный, 7-12 м/с, ночью на юге, а днем в Украине местами порывы 15-20 м/с.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, температура ночью 12 февраля от 3° мороза до 2° тепла, днем 0-5° тепла; в южной части ночью 1-6° тепла, днем 6-11° тепла; в Карпатах в течение суток 1-6° мороза.

В Киевской области будет облачно. Пройдет мокрый снег и дождь (ночью небольшой). Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью по области от 3° мороза до 2° тепла, днем 0-5° тепла. По городу Киеву температура ночью около 0°, днем 2-4° тепла.