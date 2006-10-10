Россия проверит украинских поставщиков вина

Роспотребнадзор проверит украинских поставщиков вина. По мнению чиновников ведомства, с территории Украины в Россию поступает молдавское вино. Об этом сообщает Агентство национальных новостей.

Как заявил главный государственный санитарный врач и глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, его подозрения по поводу возможных поставок в страну молдавского вина через Украину начинают оправдываться. "Будут проанализированы все появившиеся в последнее время поставщики вина на российский рынок с Украины для того, чтобы пресечь реэкспорт молдавских виноматериалов", - пообещал глава ведомства.

Запрет на ввоз вин Молдавии был введен 27 марта 2006 года. Тогда чиновники Роспотребнадзора обнаружили в образцах продукции пестициды. Ведомство также запретило импорт грузинских вин и минеральных вод.

Лента.ру