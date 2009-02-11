Евро на межбанке растет

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,0800/8,1800 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись до 0,2230/0,2280, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,4500/10,6095. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли до 1,2952/53 (вторник - 1,2891/92).

Во вторник Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,7000/7,7900.