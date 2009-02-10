Первый в Украине милитари-отель начнет работать на Закарпатье

Первый в Украине милитари-отель начнет работать с 1 марта этого года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заведующий кафедрой туризма Ужгородского национального университета Федор ШАНДОР.

По его словам, с 1 марта официально заработает первый в Украине милитари-отель под названием «Грингоф», расположенный в Воловецком районе Закарпатской области. В концепцию гостиницы заложена история военной линии Арпада времен Второй мировой войны.

«Это фактически еще одна приманка для туристов, мы считаем, что немало исследователей истории, событий Второй мировой войны, да и просто ценителей всего интересного и неординарного не только из Украины, а со всей Центральной Европы приедут сюда», - отметил Ф.ШАНДОР.

По его словам, гостиница «Грингоф» небольшая, в ней всего 8 комнат, но каждая из них посвящена одной из 6 военных линий, которые в свое время проходили по территории Закарпатья.

«На стенах и в коридорах гостиницы размещены военные карты времен Второй мировой войны, различное оружие, одежда и тому подобное - все, что касается тех времен, и что способно рассказать об атмосфере и событиях тех времен», - сообщил Ф.ШАНДОР.

Он также сказал, что инвестором гостиницы является частный предприниматель из Киева, который отказался назвать стоимость строительства и, что самое главное, экспонатов гостиницы, мотивируя это коммерческой тайной.

Справка УНИАН. Линия Арпада создавалась венгерскими военными в Восточных Карпатах в 1943-1944 годах для обороны от наступающей Красной Армии, и протянулась почти на 600 километров, крайними точками которой были перевал Дукля на западе и перевал Яблунецкий на востоке. В ходе строительства возникла необходимость создать эффективную линию обороны с минимальными затратами и в кратчайшие сроки.

Оборону на линии Арпада вела 13-я пехотная дивизия 1-й венгерской армии. Линия Арпада не была сплошной, и состояла из отдельных узлов обороны.

Всего же на линии Арпада только в пределах 4-го Украинского фронта было построено 99 опорных пунктов, 759 ДОТов, 394 ДЗОТа, 439 открытых огневых рубежей, 400 км траншей и стрелковых окопов, 135 км противотанковых заграждений.

Закарпатские специалисты по туризму уже разработали Военный туристический маршрут «Линия Арпада» (Свалява-Уклин-Верхняя Грабивница-Пидполозье-Гукливо-Межгорье-Синевир).