СБУ продемонстрировала эффективность борьбы с корупцией

Работники Службы безопасности Украины в феврале составили 2 административных протокола о коррупции в отношении работников министерств, сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ.

В частности, протоколы составлены в отношении заместителя директора одного из Государственных департаментов Министерства транспорта и связи Украины, которая незаконно получила услуги в виде бесплатного проживания в ведомственной гостинице, и руководителя одного из управлений Министерства обороны Украины, который в нарушение установленного порядка на протяжении последних 3-х лет незаконно получал денежную надбавку к заработной плате за научную степень, не подтвержденной Высшей аттестационной комиссией Украины.

Указанные протоколы, в соответствии с требованиями Закона Украины «О борьбе с коррупцией», направлены в суд.