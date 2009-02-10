Закрылась «Газета 24»
Будет работать электронная версия
Вчера медиахолдинг «МедиаДом» прекратил выпуск печатной версии ежедневного издания «Газета 24», сообщает "Дело". При этом, как заверяют ее собственники, будет работать электронная версия издания — портал 24.ua. Штат газеты составлял более 100 журналистов, работать над порталом остались 15 человек.
Как заявляют в медиахолдинге, газета лишь временно приостанавливает выход и ее выпуск будет возобновлен. «В связи с переформатированием ежедневная «Газета 24» на время приостанавливает выход печатной версии. Необходимость усиления позиций на медиарынке требует проведения ребрендинга издания», — поясняет Людмила Ярошенко, пресс-секретарь главного акционера «МедиаДома» Владимира Костерина. По ее словам, на смену формата издания планируется потратить месяц.
Эксперты, однако, не верят в то, что в скором времени удастся возобновить работу газеты, отмечает "Дело".