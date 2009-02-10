Закрылась «Газета 24»

Вчера медиахолдинг «МедиаДом» прекратил выпуск печатной версии ежедневного издания «Газета 24», сообщает "Дело". При этом, как заверяют ее собственники, будет работать электронная версия издания — портал 24.ua. Штат газеты составлял более 100 журналистов, работать над порталом остались 15 человек.

Как заявляют в медиахолдинге, газета лишь временно приостанавливает выход и ее выпуск будет возобновлен. «В связи с переформатированием ежедневная «Газета 24» на время приостанавливает выход печатной версии. Необходимость усиления позиций на медиарынке требует проведения ребрендинга издания», — поясняет Людмила Ярошенко, пресс-секретарь главного акционера «МедиаДома» Владимира Костерина. По ее словам, на смену формата издания планируется потратить месяц.

Эксперты, однако, не верят в то, что в скором времени удастся возобновить работу газеты, отмечает "Дело".