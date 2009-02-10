Новый план спасения банков обнародуют в США

Новый план спасения банков будет обнародован сегодня в Соединенных штатах.

Взваливать финансовую систему только на свои плечи новая американская администрация не собирается. Государство будет привлекать к этому процессу и частных инвесторов. По данным Wall Street Journal, одним из четырех основных компонентов плана Гайтнера является выкуп неликвидных активов. Этот инструмент еще называют приобретение «плохих долгов», зависших на балансе у банка. При использовании правильных госгарантий и адекватных форм кредитования, значительные объемы частного капитала могут быть привлечены, отмечает глава Минфина США. Разработанные его командой меры также включают в себя проведение банковских проверок и ужесточение условий выделения денег. Еще один элемент плана спасения - расширение программы стимулирования потребительского кредитования. Тимоти Гайтнер пока не собирается запрашивать у Конгресса дополнительные средства, передает Лента.ру. Больше половины из выделенных ранее семисот миллиардов долларов еще не освоена.

Выступление Гайтнера перенесли с понедельника на вторник из-за того, что Сенат никак не мог закончить с обсуждением плана Обамы по стимулированию всей экономики США, отмечает Эхо Москвы.