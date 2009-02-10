Президент примет участие в заседании СНБО

10 февраля, в 14.30 Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО примет участие в заседании Совета национальной безопасности и обороны.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, в повестку дня заседания внесены такие вопросы о неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности Украины и о необходимости внесения изменений в Государственный бюджет на 2009 год.

На заседание приглашены все члены Совета национальной безопасности и обороны, руководство аппарата СНБО и руководство национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины».

По итогам заседания в пресс-центре Секретариата Президента Украины состоится брифинг для представителей средств массовой информации.