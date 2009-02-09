Эксперт: ремонт украинской ГТС втрое дешевле, чем обходные газопроводы

«Европейцы понимают, что ремонт украинской трубы будет минимум в 3 раза дешевле сооружения обходных газопроводов, потому страны ЕС уже готовы выделить 2,5 миллиарда евро для модернизации украинской ГТС», - заявил в интервью «Главреду» президент Киевского международного энергетического клуба "Q-club", координатор по вопросам реализации Меморандума Украина – ЕС в сфере энергетики и экс-глава компании «Укртранснефть» Александр Тодийчук.

«В марте в Киеве будет саммит потенциальных инвесторов, которые вложили бы в украинскую ГТС 2,5 миллиарда евро. Если бы европейцы вложили свои 2,5 миллиарда в украинскую ГТС, это бы стало гарантией потенциальной ее загрузки. ЕС тогда связывал бы именно с нами свою перспективу.

Несколько лет назад немецкая компания обследовала украинские газопроводы. Они пришли к выводу, что для того, чтобы уменьшение потенциала украинской ГТС не стало необратимым, нужно выполнить ряд ремонтных работ. Это должно привести трубу в минимально необходимое состояние.

Я не склонен говорить, что наша ГТС в плохом состоянии, но так, как ежегодно происходит очень мало ремонтных работ для ее совершенствования, то мы можем перейти грань, когда появится вопрос о целесообразности вкладывания средств в нашу трубу.

Чтобы не было «необратимости», европейцы хотят вложить 2,5 миллиарда евро. Ряд доноров готовы на это при условии гарантий снабжения Европы газом. Европейцы понимают, что ремонт украинской ГТС будет минимум в 3 раза дешевле, чем сооружение всех этих обходных газопроводов. Именно поэтому они готовы инвестировать в нее средства. Они же не просто занимаются благотворительностью, это очень рациональная и продуманная помощь», - считает эксперт.

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