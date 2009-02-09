«Фаина» прибудет в порт Момбаса 11 февраля

Сухогруз "Фаина" прибудет в кенийский порт Момбаса 11 февраля.

Об этом УНИАН сообщил главный редактор интернет-издания "Морской бюллетень - Совфрахт" Михаил ВОЙТЕНКО, ссылаясь и.о. капитана корабля Виктора НИКОЛЬСКОГО.

«Скорость увеличилась до 7,5 - 8 узлов, что дает основания предполагать более ранний, чем рассчитывалось ранее, приход в Момбаса – 11 февраля до наступления темного времени суток. Состояние здоровья экипажа удовлетворительное, морально – бодрое», - сказал Н.ВОЙТЕНКО

Он отметил, что продовольствие и воду передают с борта двух американских кораблей, сопровождающих «Фаину» – эсминца и буксира.

Н.ВОЙТЕНКО подчеркнул, что с борта судна еще раз подтвердили, что слухи о якобы удержании из зарплаты моряков денег за телефонные разговоры с родственниками – ложь.

«С борта судна только что ушел в адрес судовладельца телекс, в котором экипаж категорически отрицает, что он давал какие-либо кому-либо поручения о представлении их интересов в судах или профсоюзах – дело в том, что кое-кто в Украине уже поспешил сообщить, что моряки поручили им «защищать их интересы» в международном профсоюзе ITF и Лондонском суде», - сказал Н.ВОЙТЕНКО.

Как сообщал УНИАН, судно «Фаина» было захвачено пиратами 25 сентября прошлого года у берегов Сомали. В составе экипажа судна – 17 граждан Украины. На борту «Фаины» находятся 33 танка Т-72, гранатомета, зенитной установки и боеприпасов, которые Украина продала Кении.

4 февраля сомалийские пираты получили 3,2 млн. долл. выкупа за украинский сухогруз и оставили его.

После этого судно “Фаина” начало движение своим ходом к порту Момбаса (Кения) под охраной американского корабля.

Члены экипажа судна по прибытии в Кению хотят вылететь оттуда самолетом в Киев.