В Украине пересмотрят "черные списки" российских артистов (видео)

Министр культуры Украины Евгений Нищук заявил, что списки запрещенных в Украине российских артистов будут пересматривать. Об этом он сказал в эфире ток-шоу "Право на власть" на канале "1+1", передает ТСН.

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По словам министра, в эти наспех составленные списки некоторые представители творческой интеллигенции попали случайно. Вместе с тем, есть много российских артистов, которые своими высказываниями и действиями действительно представляют угрозу для Украины, но не включены в "черные списки".

Нищук отметил, что уже создана межведомственная комиссия с участием представителей СБУ, Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, специалистов, экспертов, представителей медиа-компаний, где идет просмотр списков запрещенных в Украине артистов.

Ранее сообщалось, что СБУ запретила въезд в нашу страну около 140 деятелям российской культуры.