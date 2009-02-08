Британская киноакадемия сегодня вручает награды

Сегодня в Лондоне состоится церемония вручения наград Британской академии кино- и телеискусства BAFTA.

Самая престижная британская кинематографическая церемония пройдет в здании Королевского театра оперы и балета "Ковент Гарден" с участием многочисленных мировых кинозвезд, сообщается на сайте телепрограммы ТСН канала “1+1”.

Награда Британской киноакадемии вручается в 23-х конкурсных номинациях. Лауреаты получат в подарок золотые маски BAFTA. Кроме того, академия уже объявила обладателей наград в двух внеконкурсных номинациях за вклад в развитие кинематографа.

Ими стали известный режиссер, сценарист и актер Терри ГИЛЛ, прославившийся юмористическими фильмами из серии "Монти Пайтон" и другими киноработами, а также всемирно известные британские киностудии Pimewood и Shepperton, где снимали множество лент, включая практически все фильмы о Джеймсе Бонде.

Главным претендентом на основные награды BAFTA является фильм британского режиссера Дэнни БОЙЛА "Миллионер из трущоб", выдвинутый на получение премии в 11 номинациях.

Также по 11 категориям на получение наград Британской киноакадемии выдвинули фильм режиссера Дэвида ФИНЧЕРА "Загадочное дело Бенджамина Баттона".

Девять номинаций, включая лучшую мужскую роль второго плана для покойного актера Хита Леджера, получила лента о приключениях Бэтмена "Темный рыцарь". В восьми категориях будет бороться за получение наград драма режиссера Клинта ИСТВУДА "Подмена".

Церемония вручения кинематографических наград Британской академии кино- и телеискусства наряду с присуждением премии "Золотой глобус", лауреатов которой выбирают члены Ассоциации иностранной прессы Голливуда, является своеобразной репетицией "Оскара" - главной мировой кинопремии, которая присуждается Американской академией киноискусства.

BAFTA вручается с 1947 года и является наибольшей нефестивальной кинонаградой за пределами США.