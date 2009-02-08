Украина и Молдова - основные источники торговли женщинами и детьми

09:13, 08 февраля 2009
Общество
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Данные Счетной палаты ЕС

Счетная палата ЕС отмечает сложности в реализации программ по борьбе с организованной преступностью в Украине.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в докладе Счетной палаты ЕС “Эффективность поддержки ЕС в области свободы, безопасности и юстиции для Беларуси, Молдовы и Украины”.

“Общий посткоммунистический переходный процесс в странах Центральной и Восточной Европы сопровождался значительным ростом организованной преступности, в частности, в области незаконной торговли людьми, наркотиками, отмывании “грязных” денег”, - говорится в докладе.

При этом отмечается, что Украина и Молдова являются основными источниками торговли женщинами и детьми с целью проституции в Европе, а в последние годы усилилась и тенденция торговли мужчинами для принудительного использования их на тяжелых работах.

“Полная картина практики остается относительно неизвестной, как из-за природы организованной преступности, так и из-за того, что очень мало людей желают или готовы сообщать о том, что случилось с ними, властям. Это усиливается недостаточностью мер по защите свидетелей”, - написано в документе.

В целом на протяжении 2000-2005 годов ЕС потратил на программы по борьбе с организованной преступностью в трех странах 19,2 млн. евро. Счетная палата проанализировала 10 контрактов на общую сумму 18,6 млн. евро.

Счетная палата ЕС отмечает, что Украина в своих национальных политических документах взяла обязательство бороться с незаконной торговлей людьми. Счетная палата осуществила аудит одного проекта ЕС в этом направлении для Украины на сумму 1,9 млн. евро. Среди положительных результатов называется повышение осведомленности среди населения, введение “горячей” телефонной линии, предоставление гуманитарной помощи жертвам организованной преступности. В то же время результаты намного менее положительные в процессе проведения следственных действий, в том числе, из-за недостаточности обмена информацией между силовыми структурами. Так, в докладе приводится пример, что тендер на закупку приборов системы i24/7 (системы Интерпола для обмена информацией, работающие 24 часа в сутки), был отменен по настоянию украинской стороны закупить приборы у поставщика, предлагавшего более высокие цены, за рыночную стоимость.

В вопросе борьбы с нелегальной торговлей наркотиками и, в частности, остановке потока героина из Афганистана в страны-члены ЕС, Счетная палата отмечает определенный прогресс, в частности, в усилении морского и наземного пограничного контроля, полицейского сотрудничества, создании национальных обсерваторий по наркотикам. В то же время, незначительный прогресс, по мнению Счетной палаты был достигнут в области законодательства и криминальных расследований. Кроме того, незначительными, по мнению Счетной палаты, были изьятия героина. В Украине были раскрыты всего две попытки международного траффика наркотиков.

В сфере борьбы с отмыванием “грязных” денег в Украине был реализован один проект ЕС на общую стоимость 1 млн. евро. Согласно выводам Счетной палаты, этот проект помог Украине выйти из “черного списка” FATF (Международной организации по противодействию отмыванию грязных денег – УНИАН) и присоединиться к Эгмонтской группе. В то же время, отмечают авторы доклада, несмотря на создание Государственного комитета по финансовому мониторингу в Украине и рост количества выявленных нарушений в области отмывания “грязных” денег, судебное преследование нарушителей остается недостаточным. На конец 2006 года только три вердикта по попыткам отмывания “грязных” денег были вынесены украинскими судами.

 

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