В МИД выясняют информацию об аварии сухогруза с 9 украинцами на борту

В Министерстве иностранных дел Украины выясняют информацию об аварии сухогруза с 9 украинцами на борту. Об этом говорится в сообщении Департамента консульской службы МИД в Twitter.

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"Консул в Ростове-на-Дону в оперативном контакте с Краснодарским УЧС выясняет ситуацию с аварией судна в Керченском проливе", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в акватории Черного моря потерпел крушение сухогруз "Герои Арсенала". По данным российских СМИ, семь человек пропали без вести. Всего на борту судна было 12 человек: двое россиян, девять украинцев и один грузин.