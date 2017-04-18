В Николаеве начался скандал вокруг новостройки, которую возвели по программе молодежного строительства (видео)

В Николаеве разгорается скандал вокруг дома, который построили по программе молодежного жилья. Об этом говорится в сюжете ТСН.

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По документам, застройщик сдал жилье с современным оборудованием и оснащением. Все это входило в стоимость квадратных метров. На самом же деле покупатели получили здание с плохой вентиляцией, дешевым оборудованием, некачественной фурнитурой и фасадным утеплением, которое едва не отрывается от стен.