Сенат США смягчил требование Обамы "покупать американское"
Но полностью исключать не стал
Сенат США смягчил статью плана поддержки экономики страны, обязывающую использовать американскую продукцию при реализации предусмотренных программой проектов, сообщает BBC News.
Согласно принятой законодателями поправке, условия "плана Обамы" не должны вступать в противоречие с договорами США о международной торговле с Канадой и странами ЕС.
Программа помощи пострадавшей от глобального финансового кризиса экономике была предложена президентом США Бараком Обамой и предусматривает выделение 819 миллиардов долларов на инвестиционные проекты и налоговые льготы.
Согласно изначальной версии плана, все проекты плана должны были осуществляться с использованием произведенных в США металлов и производственных товаров. Этот параграф получил название "покупай американское" (Buy American) и вызвал критику у государств - партнеров США. В частности, ЕС, Канада и позже Япония обвинили американскую администрацию в протекционизме. По их оценкам, эти действия нанесут значительный ущерб принципам свободной торговли.
Сенат проголосовал за поправку, смягчающую действие данного параграфа, подавляющим большинством голосов. Впрочем, предложенный экс-кандидатом в президенты США Джоном Маккейном вариант поправки, предполагавший полную отмену параграфа, не получил одобрения.
После поддержки плана в Сенате документ будет возвращен в Палату представителей Конгресса, которая должна принять его в окончательном виде.