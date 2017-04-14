МИД выразило протест в связи с незаконными задержаниями граждан Украины в оккупированном Крыму

В Украине возмущены постоянным наращиванием российской оккупационной властью практики политических репрессий и преследований в отношении этнических сообществ, в частности крымских татар, на временно оккупированной территории АР Крым.

Как говорится в комментарии МИД, 13 апреля в Бахчисарае представители репрессивных органов по надуманным основаниям задержали восемь граждан Украины крымскотатарского происхождения, в том числе с применением силы.

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Двум украинским гражданам – Сейдамету Мустафаеву и Мидату Муждабаеву, жилье которых было подвергнуто обыску, инкриминируется статья 20.3 КоАП РФ (пропаганда или публичная демонстрация атрибутики или символики экстремистских организаций). Еще шестерых граждан, которые стали свидетелями незаконных обысков, обвиняют по статье 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

«Расцениваем подобные действия как элементы усиления политики запугивания, которую российская оккупационная власть последовательно проводит с целью уничтожения инакомыслия и оппозиции незаконной оккупации. МИД Украины выражает решительный протест в связи с очередными фактами нарушения прав человека и требует от российской стороны немедленно освободить задержанных. Призываем иностранных партнеров усилить давление на Российскую Федерацию с целью прекращения политических преследований и других нарушений прав человека в оккупированном Крыму, - говорится в комментарии МИД.

Как сообщал УНИАН, утром глава ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев в Facebook написал, что в Бахчисарае российские силовики проводили обыски в домах крымских татар, некоторых из них избили дубинками.

Оккупанты в Крыму заявили, что обыски и задержания крымских татар в Бахчисарае являются «плановыми мероприятиями», которые направлены на выявление лиц, причастных к деятельности запрещенной в РФ организации.