В Бахчисарае российские силовики проводят обыски в домах крымских татар

Во временно оккупированном Бахчисарае российские силовики проводят обыски в домах крымских татар, четверых задержали.

Об этом журналист Шевкет Наматуллаев написал на своей странице в Facebook.

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"Утро крымских татар в Бахчисарае вновь началось с обысков. Вооруженные российские силовики ворвались в дома Сейдамета Мустафаева и Ризы Муждабаева, которые проживают в 6 и 7 микрорайонах. Соседям силовики цель своего, столь раннего визита, не объясняют. Дороги заблокированы ДПСниками, скорее всего, чтобы люди не приезжали и не приходили поддержать ребят. А тех, кто всё же придет, могут задержать за неподчинение "законному" требованию полицаев", - написал он.

Позже Наматуллаев сообщил, что силовики применили силу к людям.

"Один крымский татарин потерял сознание после ударов дубинками. Очевидцы говорят о выстрелах. Четырех крымских татар, которые пришли поддержать обыскиваемых, задержали, погрузив в автозак увезли, скорее всего, в местное отделение полиции. Побитого дубинками крымского татарина увезла скорая", - добавил он.

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На место проведения обыска вместе с ОМОН подтянули и силы Росгвардии. В Крыму российские силовики такое раньше не практиковали, подчеркнул Наматуллаев.