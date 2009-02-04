Ющенко написал Тимошенко письмо по делу Гонгадзе

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО направил письмо премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО о выделении средств Генеральной прокуратуре для продолжения досудебного расследования в уголовном деле об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, в письме говорится, что Генеральная прокуратура Украины продолжает досудебное расследование в уголовном деле о преднамеренном убийстве по предварительному сговору группой лиц журналиста Г.Гонгадзе и общественного деятеля О.Подольского и о подстрекателях и организаторах этих преступлений.

Как известно, отмечает Президент, согласно резолюциям Парламентской Ассамблеи Совета Европы №1262 (2001), №1346 (2003), №1466 (2005), №1645 (2009), постановлениями Верховной Рады Украины от 21 декабря 2000 года №2154-ИИИ и от 10 января 2002 года №2970-ІІІ для объективности к проведению экспертиз оригиналов записей разговоров, сделанных Николаем МЕЛЬНИЧЕНКО на протяжении 2000 года в кабинете тогдашнего Президента Украины Леонида КУЧМЫ, привлечены иностранные эксперты.

По сообщению Генеральной прокуратуры Украины, в декабре 2008 года следователями прокуратуры при участии группы специалистов по звукозаписи и аудиоанализу в установленном порядке были изъяты первичные носители аудиозаписей и записывающее устройство, которые имеют ключевое значение в расследовании уголовного дела. В связи с этим с второй половины февраля 2009 года в этом деле запланирован ряд следственных действий, которые необходимо провести за пределами нашего государства.

В соответствии с пунктом 4 постановления Верховной Рады Украины от 21 декабря 2000 года №2154-ІІІ финансирование расходов по этому уголовному делу, связанных с проведением за границей независимых экспертиз и необходимых следственных действий, поручалось Кабинету Министров Украины.

В связи с изложенным и по обращению Генеральной прокуратуры, а также принимая во внимание рекомендации Парламентской Ассамблеи Совета Европы №1645 (2009), В.ЮЩЕНКО просит премьера решить вопрос о выделении Генеральной прокуратуре средств на отмеченные цели в установленном порядке, в том числе и на обеспечение финансирования командировок за границу соответствующих служащих Генеральной прокуратуры Украины.