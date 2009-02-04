В МВФ заявили о серьезных проблемах в украинской экономике

Международный валютный фонд констатирует серьезные проблемы в украинской экономике.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил директор Департамента МВФ Марек БЕЛКА во время встречи с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

Он назвал не совсем обычной практикой, когда в миссию МВФ, которая работает в конкретной стране, прибывает директор департамента фонда.

По словам М.БЕЛКИ, это необходимо воспринимать как очевидный признак того, что “мы обеспокоены серьезными проблемами в украинской экономике”.

Директор департамента МВФ заметил, что есть пакет проблемных вопросов, над решением которых фонд сотрудничает с Украиной, отметив, что эти вопросы все время обсуждаются представителями миссии МВФ с украинскими должностными лицами и разногласий здесь нет.

М.БЕЛКА отметил, что основной проблемный вопрос – какие необходимо предпринять меры для нивелирования разрыва финансирования, образовавшегося из-за дефицита бюджета.

В свою очередь, В.ЮЩЕНКО поблагодарил миссию МВФ за совместную с Украиной работу. Он отметил, что сейчас Украина находится в непростой ситуации, в частности, это связано с бюджетными проблемами и проблемами кредитных обязательств.

Вместе с тем, Президент выразил убеждение, что украинская сторона способна принять решения, которые бы минимизировали эти проблемы.

В.ЮЩЕНКО призвал руководителя департамента МВФ очертить пути дальнейшего сотрудничества с Украиной, а также изложить свое виденье вариантов выхода Украины из кризиса.