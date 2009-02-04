Представитель Украины в суде ООН: на нашей стороне нефти больше

Уполномоченный Украины в Международном Суде ООН по делу о делимитации морского пространства в Черном море профессор Владимир Василенко утверждает, что примитивно оценивать решение Гаагского суда по «делу острова Змеиного» как однозначную победу Румынии.

Об этом Владимир Василенко рассказал интернет-изданию «Главред».

«Здесь ведь нужно найти критерии, что больше, а что меньше. Есть критерии количественные, а есть качественные. Так вот, с точки зрения качества решения суда, то я считаю, что это – победа обеих сторон. А большинство аргументов румынской стороны, на которых она строила свою позицию в Международном суде ООН, не были приняты судом», - сказал Василенко.

Он отметил, что суд отклонил большинство аргументов румынской стороны. «Суд не принял аргументы о том, что дамба Сулина на румынской территории должна быть точкой перестройки конструкции линии разграничения. Также суд отклонил претензию Румынии на то, что вокруг острова Змеиный может существовать лишь 12-мильная зона, которая включает в себя лишь территориальное море, - сказал Владимир Василенко.

Представитель Украины в суде заявил, что «на стороне Украины остались практически все разведанные нефтегазовые месторождения» и отметил, что углеводородные залежи под спорным шельфом не являются критическими для решения энергетических потребностей и обеспечения энергетической безопасности ни одной из сторон.

Дело о делимитации континентального шельфа и исключительных экономических зон Украины и Румынии в Черном море находилось в суде по инициативе Бухареста с 2004 года. 16 мая 2006 года Украина подала в Международный суд ООН контрмеморандум.