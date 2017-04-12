Полиция просит КГГА ввести "сухой закон" в столице на время Евровидения

Национальная полиция Украины обратилась к КГГА с предложением ограничить продажу алкогольных напитков, кроме пива в пластиковой таре, на время проведения Евровидения. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Киевсовета Александр Пабат.

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"В Киеве не пить… От города снова хотят ограничений на продажу крепких напитков. На этот раз Нацполиция просит столичную администрацию принять решение , распоряжение «О запрете реализации пива (кроме пива в пластиковой таре), алкогольных и слабоалкогольных напитков, столовых вин…» к Евровидению. "Сухой закон" предлагается ввести c 4 по 15 мая на территории «Еврогородка» (Крещатик) и с 8 по 13 мая на территории, прилегающей к МВЦ", - написал он.

Как известно, международный песенный конкурс "Евровидение-2017" пройдет в Украине в международном выставочном центре. Полуфиналы конкурса состоятся 9 и 11 мая, финал - 13 мая.

Обеспечивать правопорядок во время проведения международного конкурса будут 10 тысяч полицейских, военнослужащих Национальной гвардии, работников Государственной пограничной службы и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.