В Киеве во время "Евровидения" порядок будут обеспечивать от 8 до 10 тысяч полицейских

На время проведения в Киеве международного песенного конкурса «Евровидение-2017» в охране правопорядка планируется задействовать от 8 до 10 тысяч полицейских и бойцов Национальной гвардии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил начальник Главного управления Нацполиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

«На «Евровидение» планируется, что будет задействовано от 8 до 10 тысяч правоохранителей, из них до 3 тысяч – от Национальной гвардии. Также будут направлены силы из других регионов», - сказал Крищенко.

По его словам, столичные правоохранители уже перешли на усиленный режим несения службы, в частности, охраны метрополитена.

Как отметил Крищенко, к «Евровидению-2017» планируется увеличить количество камер видеонаблюдения, как в метро, так и на подходах к нему.

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Кроме того, начальник столичной полиции сообщил, что в прошлом году полицейские изъяли в киевском метрополитене шесть пистолетов, 16 гранат, гранатомет, девять килограммов взрывчатки и много холодного оружия. В этом году уже изъято 81 детонатор, 54 тротиловые шашки, в том числе снаряженные элементами повышения поражающего действия, семь гранат, около 1 тыс. патронов, а также большое количество холодного оружия.

В то же время Крищенко отметил, что пока не зафиксированы случаи, чтобы человек, имевший при себе запрещенные вещества, намеревался осуществить теракт.

Как сообщал УНИАН, 62-й конкурс «Евровидения» пройдет в Киеве с 9 по 13 мая. В нем примут участие исполнители из более чем 40 стран.

Согласно предварительной оценке силовиков, в Киев на конкурс прибудет не менее 20 тысяч гостей, также правоохранители не исключают возможных провокаций во время мероприятия.