Опрос: 68% граждан Украины считают родным языком украинский

Более чем две трети (68%) граждан Украины считают родным языком украинский, 14% - русский, 17% - и украинский, и русский в равной мере, 0,7% - другие языки, свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова, передает ZN.ua.

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В Западном регионе считают родным языком украинский 93% опрошенных, в Центральном - 84%, в Южном - 42%, Восточном - 36%, на Донбассе - 27%.

Доля тех, кто считает родным языком русский, составляет соответственно, 2%, 6%, 31%, 24% и 42%, в равной мере украинский и русский - соответственно, 3%, 10%, 26%, 38% и 29%. Среди этнических украинцев 73% назвали родным украинский, 9% - русский, оба языка - 18%, среди этнических россиян - соответственно, 4%, 81% и 14%.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова 3-9 марта 2017 года 2 016 респондентов во всех регионах Украины за исключением оккупированных территорий. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.