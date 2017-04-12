За сутки боевики 45 раз обстреляли украинских военных - штаб

По состоянию на 06.00 12 апреля ситуация в районе проведения АТО остается напряженной. За минувшие сутки российско-оккупационные войска 45 раз обстреляли позиции Вооруженных Сил Украины, пятеро украинских защитников получили ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

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На Приморском направлении, огнем минометов калибра 82мм, зенитных установок ЗУ-23-2, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов враг накрывал защитников Марьинки. По морским пехотинцам вблизи Водяного боевики били из гранатометов, вооружения БТР и пулеметов крупного калибра. Защитников Новотроицкого провоцировали "беспокоящим" огнем из противотанковых гранатометов. Морских пехотинцев в районе Широкиного обстреливали из БМП, а под Павлополем – с БТРа.

По опорным пунктам в районе Березового пророссийские боевики открывали огонь из пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия. Вражеские снайперы активно действовали вблизи Водяного, Новотроицкого, Марьинки и Красногоровки.

На Донецком направлении, огнем минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружения БМП противник накрывал наших воинов под Опытным. По защитникам Авдеевки стрелял из 82-миллиметровых минометов, гранатометов различных систем, зенитной установки ЗУ-23-2 и крупнокалиберных пулеметов. Позиции в районе Верхнеторецкого обстреляли из минометов калибра 82мм и противотанковых гранатометов, а по защитникам Луганского – били из зенитной установки ЗУ-23-2 и вооружения БМП. В сторону защитников Зайцевого и Песков враг открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Пулеметы крупного калибра использовал также в районе Каменки. Вооружение БМП применил вблизи Песков.

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На Луганском направлении по нашим позициям в районе Крымского противник применил 120-миллиметровые минометы и противотанковые гранатометы, а возле Новоалександровки – вооружение БТР и гранатометы. Из гранатометов различных систем враг бил по защитникам Катериновки.