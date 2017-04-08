"Ее тело - ее дело": в Киеве прошла акция против запрета абортов (фоторепортаж)

8 апреля в Киеве прошла акция против запрета абортов.

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Как сообщал УНИАН, народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Дмитрий Голубов недавно зарегистрировал в Верховной Раде проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно ограничения проведения операций искусственного прерывания беременности (абортов) (№6239).

Законопроектом, частности, предлагается установить, что аборт может быть проведен в учреждениях здравоохранения только в случаях и при наличии следующих обстоятельств: если беременность несет прямую угрозу жизни беременной женщины; наличии медицинских показаний относительно патологии плода, несовместимой с жизнью ребенка после рождения; зачатия ребенка в результате изнасилования.