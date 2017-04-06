Под домом Гонтаревой прошла акция протеста: активисты разрисовали забор (фото, видео)

Под домом главы Национального банка Валерии Гонтаревой прошла акция протеста, люди требовали закрытия деятельности российских банков и в целом ее отставки. Об этом сообщает "112 Украина".

Отмечается, что участники акции разрисовали забор особняка главы Нацбанка, поскольку к ним никто не выходил.

В частности на стенах ограды нарисован знак доллара, свинья с российским флагом, надписи "Крадійка", "Посіпака", "Вбивця". Возле дома находилось около десятка людей, которые держали в руках плакат с надписью "Вбивця вдавися".

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К людям вышла Гонтарева, которая сообщила, что вопрос ее отставки зависит от президента и Верховной Рады. "Я пишу заявление на отставку, а не назначаю никого на свое место", - отметила она, добавив, что ей не стыдно за свою работу.

После этого Гонтарева села в автомобиль и уехала. Участники акции остались под ее домом.

Как сообщал УНИАН, глава НБУ Гонтарева заявила об уходе в отставку.