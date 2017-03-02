В Харьковской области рассказали о планах на весенний призыв

Призывная кампания в этом году продлится до 30 мая, и в области планируют выполнить план по призыву на 100%, передает Сегодня.

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"1 апреля заработают районные призывные комиссии, а уже 5 апреля начнутся отправки призывников в учебные центры, где они проведут от полутора до трех месяцев, после чего их направят в части постоянной дислокации ВСУ и других военных формирований", — говорит военный комиссар Харьковского областного военкомата Юрий Калгушкин.

По словам Юрия Калгушкина, весной возможен и призыв на военную службу офицеров запаса. Речь идет о тех, кто окончил военную кафедру, но не проходил военную службу. Призывать будут офицеров запаса не старше 43 лет. В военкомате ждут соответствующий приказ министра обороны.