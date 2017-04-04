Во Львове за попытку подкупа чиновника облсовета мужчина получил 5 лет тюрьмы

Во Львове суд вынес решение о лишении мужчины свободы сроком на 5 лет за попытку подкупить чиновника Львовского областного совета. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Львовской области.

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Прокуратура поддержала обвинение по уголовному производству в отношении мужчины, который предложил управляющему делами Львовского областного совета 50 тыс. грн за вынесение на рассмотрение сессии Львовского областного совета обращения к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману и председателю Верховной рады Украины Андрею Парубию о предоставлении Львовской области специального экономического статуса и передаче полномочий на установление тарифов на коммунальные услуги местным органам самоуправления.

Приговором Галицкого районного суда города Львова 31 марта обвиняемый признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.369 УК Украины, и назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с применением специальной конфискации имущества, которое было использовано обвиняемым для совершения данного преступления.

В настоящее время приговор вступил в силу.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2016 года сотрудники СБУ во Львове задержали мужчину за предложение и обещание предоставить 50 тыс. грн высокопоставленному чиновнику Львовского областного совета за вынесение на рассмотрение сессии Львовского областного совета решения о принятии советом ряда обращений к руководству страны о необходимости предоставления Львовской области специального экономического статуса, передачи полномочий на установление тарифов на коммунальные услуги местным органам самоуправления.

Согласно информации из компетентных источников, должностному лицу Львовского облсовета пытался дать взятку предприниматель, житель Ивано-Франковской области.